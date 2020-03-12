شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر العاصفة.. إيقاف الرحلات في جميع خطوط السكك الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة السكك الحديدية إيقاف الرحلات على جميع خطوط السكك الحديدية، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على أرواح الركاب.

وأكدت في بيان لها، اليوم الخميس، حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم ٩٨٩ بمؤخرة قطار ٩٩١ القادم من سوهاج إلى القاهرة، والذي كان محجوزًا في منطقة برج النخيلي، لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة، ونتج عن ذلك بعض الإصابات.