شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان: يحق لدفعة 2018 التصويت بالانتخابات 26 مارس بشرط.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنه تم حتى الوقت الحالى تسجيل، وقيد 80% من دفعة 2018، ممن تقدموا بأوراقهم للنقابة العامة أو النقابات الفرعية على مستوي الجمهورية، مشيرة إلى أنه يتم دوريا مراجعة ما تم طباعته من بطاقات العضوية لدفعة 2018 والإعلان عنها ليتمكن كل عضو من تسلم البطاقة الخاصة به.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أنه لا يوجد أي تأخير من فريق عمل النقابة العامة، فى إنهاء اجراءات قيد وطباعة بطاقات العضوية لاي من الأطباء المتقدمين باوراقهم للنقابات الفرعية، حيث يتم ترتيب ملفات النقابات الفرعية طبقا لمواعيد تقديمها للنقابة العامة، وإنهاء كافة الاجراءات الخاصة بالتسجيل حتي تبدا عملية القيد وطباعة بطاقات العضوية للأطباء طبقا لجدول زمنى.

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وأشارت النقابة، إلى أن كل الأطباء المتقدمين بأوراقهم إلى النقابة العامة قبل 12 مارس 2020 يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية، المقرر لها يوم 26 مارس الجارى علي مستوي الجمهورية، مضيفه: بخصوص إعلان التكليف لدفعة 2018، والذى يبدأ بأول مرحلة وهي تسجيل البيانات يمكن لكل طبيب تسجيل البيانات وإكمالها دون الحاجة الي وجود رقم القيد الخاص به، حيث يكون هذا هو الاجراء المتبع سنويا لادارة التكليف، ولم يصدر عنها اي قرارات جديدة للنقابة العامة.

وأكدت النقابة، أنه علي الاطباء توفير بطاقة العضوية وترخيص مزاولة المهنة في مصوغات التعيين بعد اعلان نتيجة التكليف لاستلام العمل، مضيفه: لكي يستطيع اي طبيب الحصول علي شهادة طبيب حر وختم استمارة البطاقة من النقابة العامة، يجب اولا احضار قرار الغاء تكليفه من ادارة التكليف بوزارة الصحة، حيث لا يتم ختم استمارات البطاقة الشخصية من النقابة العامة الا لطبيب الاسنان الحاصل على شهادة طبيب حر او على المعاش.