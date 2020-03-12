شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: سقوط 7 أبراج جهد 220 بخط أبو طرطور / نجع حمادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه بعد مراجعة خط نقل ابو طرطور/ نجع حمادي جهد 220 بطول 285 كيلو متر تبين فى منتصف الخط عند اتجاه نجع حمادى سقوط 7 أبراج جهد 220 كيلو فولت بسبب شدة الرياح وجود هذه الأبراج على تبة عالية، موكدا أنه تم التأكد من سلامة باقى الخط بالكامل.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم الاعتماد على وحدات الديزيل لحين استقرار الأحوال الجوية لتتمكن الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تركيب أبراج بديلة لـ7 أبراج تعرضت للسقوط.



جدير بالذكر أن هناك 6 غرف عمليات مركزية تابعة لشركة النقل على مستوى الجمهوريه لمتابعة الموقف و التدخل السريع فى حالة تعرض أى مهمات للخطر بسبب الامطار و السيول، لافتا إلى أن كل قطاع قام بتشكيل لجنة متابعة الأزمة برءاسة رئيس القطاع.

وتعد غرف العمليات الـ6 تقوم تقرير مفصل كل ساعة ويتم إرساله لرئيس شركة النقل المهندسة صباح مشالى.

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وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أكد أن هناك 30 عمود جهد منخفض بمحافظة الوادى الجديد تاثرت بسرعة الرياح الشديدة بالمحافظة و تعرضت للميل مما أدى إلى ضرورة فصل التيار الكهربائي عن هذه الأعمدة حفاظا على سلامة المواطنين.

و أوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك فرق كبير بين أبراج الكهرباء جهد 220 وبين اعمدة الجهد المنخفض، موضحا أن أبراج الكهرباء مسئولة عن نقل التيار من محطات التوليد إلى أعمدة الجهد المنخفض و لم يتعرض برج كهرباء حتى الان لأى انهيار على مستوى الجمهوريه.

وأشار الوزير إلى أن سقوط ابراج الكهرباء قد يعرض الشبكة للخطر ولكن أعمدة الجهد المنخفض يمكن استبدالها بوحدات الديزيل وهو ما يتم حاليا في محافظه الوادي الجديد.

وناشد وزير الكهرباء وسائل الإعلام التدقيق فى صحة البيانات التى تنشر حتى لا يتم إثارة الشائعات بين المواطنين.