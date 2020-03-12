أسقف حلوان يفتح الكنائس للمشردين بسبب الطقس ويمنع تصويرهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأنبا بيسنتى أسقف حلوان والمعصرة اليوم الخميس عن فتح أبواب كنائس الإيبراشية لاستقبال المشردين ومن لا مأوى لهم بسبب موجة الطقس السئ
ونشر الآباء كهنة الإيبراشية والخدام أرقام تليفونات يتم التواصل معها لفتح مباني الخدمات والكنائس أمام الراغبين في الاحتماء بها من الطقس مع تقديم الطعام لهم.
وشدد الأنبا بيستنى على منع تصوير الحالات الإنسانية التي لجأت للكنيسة لأنه أمر غير لائق إنسانيًا على حد تحذيره.
من جانبه قال إسحق غالي المنسق الأمني لكنائس حلوان إن أسقف الايبراشية استجاب فورًا لاقتراحات الشمامسة والكهنة لإيواء المشردين والفقراء في هذا الطقس، لافتًا إلى أن كنائس حلوان وبعض مباني الخدمات التابعة لها استقبلت منذ الصباح بعض الحالات الإنسانية وبدأت الكنيسة فعلا في تقديم الخدمة لهم
كان مجلس الوزراء قد قرر فى اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، الموافق 12 من مارس 2020، نظرا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدا، ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.
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