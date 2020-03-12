شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الكهرباء: إعادة التيار لمحافظة الوادى الجديد من خط بديل "بلاط / العوينات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء أنه تمت إعادة توصيل التيار الكهربائي لمحافظة الوادى الجديد بالكامل من خلال خط نقل بديل جهد 220 كيلو فولت وبطول 400 كيلو متر، لحين الانتهاء من اصلاح خط ابو طرطور / نجع حمادي الذى تعرض لسقوط 7 ابراج بسبب شدة الرياح.

وأضافت مشالى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه تم حصر جميع التلفيات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية بخط أبو طرطور نجع حمادي، لافتة إلى أنه سيتم البدء فى أعمال الإصلاح صباح الغد الجمعة.

كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أكد أنه بعد مراجعة خط نقل أبو طرطور / نجع حمادي جهد 220 بطول 285 كيلو متر تبين فى منتصف الخط عند اتجاه نجع حمادي سقوط 7 ابراج جهد 220 كيلو فولت بسبب شدة الرياح و جود هذه الأبراج على تبة عالية ، موكدا أنه تم التاكد من سلامة باقى الخط بالكامل.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه سيتم الاعتماد على وحدات الديزيل لحين استقرار الاحوال الجويه لتتمكن الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تركيب ابراج بديلة ل7 ابراج الذين تعرضوا للسقوط.

الجدير بالذكر أن هناك 6 غرف عمليات مركزية تابعة لشركة النقل على مستوى الجمهوريه لمتابعة الموقف و التدخل السريع فى حالة تعرض أى مهمات للخطر بسبب الامطار و السيول ، لافتا إلى أن كل قطاع قام بتشكيل لجنة متابعة الأزمة برءاسة رءيس القطاع.

و تعد غرف العمليات الـ 6 تقوم تقرير مفصل كل ساعة و يتم إرساله لرءيس شركة النقل المهندسة صباح مشالى.

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وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أكد أن هناك 30 عمود جهد منخفض بمحافظة الوادى الجديد تاثرت بسرعة الرياح الشديدة بالمحافظة و تعرضت للميل مما أدى إلى ضرورة فصل التيار الكهربائي عن هذه الأعمدة حفاظا على سلامة المواطنين.

و أوضح شاكر فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" ، أن هناك فرق كبير بين ابراج الكهرباء جهد 220 و بين اعمدة الجهد المنخفض ، موضحا أن ابراج الكهرباء مسؤولة عن نقل التيار من محطات التوليد الى أعمدة الجهد المنخفض و لم يتعرض برج كهرباء حتى الان لأى انهيار على مستوى الجمهوريه.

وأشار الوزير إلى أن سقوط ابراج الكهرباء قد يعرض الشبكة للخطر و لكن أعمدة الجهد المنخفض يمكن استبدالها بوحدات الديزيل و هو ما يتم حاليا في محافظه الوادي الجديد.

و ناشد وزير الكهرباء وسائل الإعلام التدقيق فى صحة البيانات التى تنشر حتى لا يتم إثارة الشائعات بين المواطنين.





