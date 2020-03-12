شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. التضامن: إنقاذ 3 مواطنين بلامأوى ونقلهم لدور رعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة السويس مواطن يدعي ( ر . ج ) البالغ من العمر ٤٠ سنة من محافظة الفيوم وخلال الحديث معه تبين انه ترك الفيوم وانتقل لمحافظة السويس من حوالي اسبوع وافترش الشارع وعلي الفور تم عمل اللازم وإيداعه بدار رعاية الكبار بلامأوي بالسويس من قبل فريق الوحدة المتنقلة وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وذلك في اطار غرفة العمليات التي شكلتها الوزيرة لتقديم الحماية والرعاية للفئات الاولي بالرعاية خلال الطقس السيء الذي تمر به مصر

وفى محافظة القاهرة رصد فريق عمل البرنامج المواطن ( م .ح ) البالغ من العمر ٣٠ سنة من منطقة السيدة عائشة أفترش الشارع على مدار الاربع سنوات الماضية بمنطقة الفسطاط والحديث معه تبين انه غادر المنزل نتيجة التفكك الأسري وان لديه أخين يعيشوا مع الأب وابدي رغبته فى الذهاب لدار لرعاية الكبار بلا مأوى فقام الفريق بعمل اللازم وايداعه بدار عقيلة السماع بحلوان

وفى محافظة الجيزة رصد فريق عمل البرنامج مواطن يبلغ من العمر ٨٠ عاما لا يستطيع التصريح رأى معلومات عنه ولكنه أبدى رغبته في الانتقال لدار رعاية الكبار بلا مأوى فتم اتخاذ اللازم من قبل فريق البرنامج وتم إيداعه بدار عقيلة السماع بحلوان وبالتنسيق مع الادارة العامة للدفاع الاجتماعي

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد اكدت إن الوزارة فى تنسيق بشكل مستمر مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ومع المحافظات المختلفة من أجل تقديم التدخلات المناسبة لافته الى إن غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري تضم ١٢ شخصا متمرسا يتابعون عمل ٧٠ فرقة على مستوى الجمهورية ويتابعون من غرفة العمليات حالة الطقس ولديهم خطة طوارئ واستجابة وتدخلات في الوقت المناسب، كما أن الهلال الأحمر المصري يرفع حالة التأهب القصوى لمدة ٧٢ ساعة مقبلة.

وأعلنت القباج أن الخسائر حتى الآن محدوده جدا "الثالثة عصر الخميس " مشددة على المواطنين عدم التواجد في أماكن أعمدة الكهرباء أو اللوحات الإعلانية والبعد عن الأسقف الضعيفة، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم كافة أنواع الدعم في حالة وجود خسائر بداية من إخلاء المنازل المضارة وترميم المنازل وإعادة كفائتها، وتأهيل الأسقف الأسقف وتقديم الدعم المادي والعيني لتعويض الخسائر الناجمة عن حالة الطقس السئ.

وأضافت القباج أن الوزارة تمتلك ٢٦ مركز إغاثة على أعلى مستوى بجميع محافظات مصر دربتهم الوزارة على التعامل مع حالات الطوارئ والاستعداد لها، كما تأكدت من تواجد خيم ومراتب وبطاطين وأدوية تكفي لحالات الطوارئ وكذلك توافر سيولة مادية لدى مديريات التضامن ومراكز الاستغاثة لضمان سرعة التصرف، في جميع حالات الطوارئ وإخلاء المنازل والإسعافات الأولية.

وأشارت القباج إلى أن الوزارة لديها ١٧ وحدة متنقلة مجهزة تجوب الشوارع بحثا عن المشردين من الأطفال والكبار بلا مأوى.

وأشادت القباج بدور الجمعيات الأهلية ومشاركتها في عمليات الإنقاذ والطوارئ بالأغذية والبطاطين وغيرها من أشكال التدخل.

























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