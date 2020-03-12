بالصور..رئيس حى الدقى يتابع عمليات إزالة آثار العاصفة بشوارع الحى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى ، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بالشوارع الرئيسية والفرعية بالحى من أجل رفع آثار العاصفة التى تضرب البلاد، وتسهيل حركة مرور المواطنين وإزالة كافة المعوقات التى قد تنتج عن تلك العاصفة ،وذلك بصحبة النائب احمد عبد الهادي والنائب محمود فؤاد وجميع الادارات الميدانيه للحي.

وخلال جولته تابع رفع تجمعات المياه لتيسير الحركة المرورية من خلال سيارات شفط مياه حي الدقي وكذا السيارات التابعة لهيئة التجميل والنظافة وشركة المياه والصرف الصحي في شارع ثروت امام جامعة القاهرة وشارع الدقي وميدان الجلاء وشارع السودان.

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، بغرفة العمليات المركزية في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ لمتابعة الموقف، لحالة عدم استقرار الطقس، حيث استعرض الموقف الحالي لكميات الأمطار التي تسقط على المحافظات المختلفة، وآليات وجهود التعامل معها.

وخلال انعقاد اجتماع غرفة العمليات المركزية، أشار رئيس الوزراء إلى أن قرار الإجازة اليوم لجميع العاملين بالدولة فيما عدا العاملين في المرافق والخدمات العامة التي تمس حياة المواطنين، جاء نتيجة لما تم عرضه من تقارير خلال اجتماع مجلس الوزراء بالأمس، حيث تمت الإشارة إلى أن حجم المنخفض الجوي الذي تواجهه البلاد خلال هذه الفترة، وما ستتعرض له البلاد من أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في بعض المناطق، هو ما استدعى اتخاذ قرار بتعطيل العمل اليوم حتى نجنب المواطنين تداعيات سقوط الأمطار الغزيرة من تراكم المياه في العديد من الطريق، هذا فضلا عن إتاحة الفرصة للعاملين بأجهزة الدولة المعنية للتعامل مع مثل هذه الاحداث، لسرعة التحرك ورفع كميات المياه الناتجة عن تلك الأمطار الغزيرة بدون إعاقات، مثلما تم سابقا مع مثل هذه الحاﻻت التي صادفتنا خلال هذا الشتاء.

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وأكد مدبولي أن المبادرة بهذه الإجراءت الاستباقية، جعلت الأمور أكثر استقرارا، و خلق قدرة أكبر على التعامل مع هذا الحدث.وناشد رئيس الوزراء المواطنين بضرورة تقليل الحركة خلال هذه الفترة، نظرا لاستمرار سقوط الأمطار بصورة غزيرة خلال اليومين القادمين، كما ناشد المواطنين بضرورة اﻻبتعاد عن أعمدة الإنارة وخاصة الأطفال تفاديا لحدوث أى مكروه.

وشدد رئيس الوزراء على المتابعة المستمرة على مدار الساعة من جانب كافة المسؤولين في الدولة، قائلا في هذا الصدد:" أود أن أشكر كل العاملين في كافة الجهات المعنية بالتعامل مع مثل هذه الاحداث، ومواجهة الطقس السيىء، حيث يوجد مسئولون وعمال لم يغادروا الشوارع منذ أمس حتى الآن، ونتابع معا الموقف، ونتعامل مع حجم المياه في الشوارع، في هذه الظروف والطقس السيئ"، مؤكدا على أن هؤلاء الأشخاص الموجودين فى الشوارع لخدمتنا جميعا.