شكرا لقرائتكم خبر عن "حمايه المستهلك": تلقينا 355 شكوى للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء دكتور راضي عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك أن غرفة العمليات بالجهاز مستمره فى تلقى شكاوى المواطنين والتفاعل معها، وأنه تم تلقى 355 شكوي متنوعه حتي الان وجاري اتخاز الاجراءات العاجله لحل كافة الشكاوى.

كان اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك قد أكد أن الجهاز يعمل بكامل طاقته يومى الخميس والجمعة من خلال فرق عمل لتلقى كافه شكاوى المواطنين والعمل على الحل الفورى لها تحت اشراف سيادته المباشر.

يأتى هذا فى اطار استراتيجيه الدوله وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بشان الاهتمام بمشاكل المواطنين وسرعه التجاوب معها وتاكيدا على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومه الذي اعلنه الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذي يستهدف ايجاد اليات غير تقليديه للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ كافه الاحراءات العاجله التى تسهم فى ضبط الاسواق وتوجيهات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليه باتخاذ كافه الإجراءات للتفاعل مع المواطن والحفاظ على حقوقه وضبط الاسواق

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أكد رئيس الجهاز ان الجهاز يعمل وفق خطط غير تقليدية سعيا منه لتخفيض زمن الاستجابه لشكاوى المواطنين بالتنسيق مع الاجهزة المعنيه لاتخاذ اجراءات اكثر فاعليه لضبط الأسواق.

ووجه عبد المعطى رساله للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونيه وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عاليه حرصا علي المصلحه العامه ومن اجل الارتقاء باقتصاد بلدنا

وشدد رئيس الجهاز على أنه لا تهاون فى حق المواطن مؤكدا علي اهميه تفعيل الرقابه المجتمعيه في اطار متوازى مع الرقابه المؤسسيه التى تستهدف ضبط المنظومه الاستهلاكيه.