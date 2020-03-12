شكرا لقرائتكم خبر عن شكرا للأبطال.. عمال الصرف والنظافة يؤدون واجبهم وسط العاصفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم مطالبة الحكومة المواطنين بإلتزام منازلهم وعدم الخروج وسط الطقس المتقلب والعاصفة والأمطار الغزيرة، إلا أنه يظهر وسط السقوط الغزير للأمطار "أبطال يؤدون واجبهم" لفتح الطرق وشفط تراكمات المياه وتسليك بلاعات الصرف والأمطار حال انسدادها.

ورصد ”الخليج 365”، انتشار عمال هيئات النظاقة وشركات الصرف الصحى، والوحدات المحلية بالمحافظات والقاهرة والجيزة، لشفط مياه الأمطار من الشوارع وتسهيل حركة المرور للسيارات، مستخدمين معدات شفط المياه التى زادت عن 3 آلاف معدة تابعة لشركات الصرف والمياه وهيئات النظافة والمحليات، حيث ألغت جميع المحافظات الإجازات للفرق الميدانية وعمال الأجهزة التنفيذية .

وانتشر عمال النظافة بتحويل مسار المياه بواسطة معدات الكنس "المقشة" نحو بلاعات الأمطار، كما انتشر عمال الصرف الصحى وشركات المياه، لتسليك البلاعات وشفط المياه ومنع تراكمها فى الشوارع.

Advertisements

واطمأن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال تواجده بغرفة العمليات المركزية على الاستعدادات فى الشوارع، موجها بالاهتمام بالمناطق ذات الكثافات العالية والتواجد فى الشارع لتفقد الأحوال لحظة بلحظة.

وفى إطار متابعة تطورات حالة التقلب المناخى التي تتعرض لها البلاد، والإجراءات الحكومية المتخذة في ضوء توقعات هطول الأمطار الغزيرة، تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، استعدادات الوزارة للتعامل مع المضارين من الطقس السيىء.

وأوضحت الوزيرة أن فرق وزارة التضامن الاجتماعي على أهبة الاستعداد وفق حالة الطوارئ القصوى، للتحرك حال وقوع خسائر - لاقدر الله - نتيجة السيول في بعض المناطق، مؤكدة انه تم فتح جميع مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية وعددها 26 مركزاً، وتوفير أعداد كافية من الخيم والبطاطين والمراتب، إلى جانب توفير سيولة مالية في جميع مديريات التضامن الاجتماعي لسد حالة الاحتياج لدى أي من الأسر التي يمكن أن تتضرر منازلها وممتلكاتها جراء السيول.