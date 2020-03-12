شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح لطلاب الدبلومات بدء تسجيل استمارة التقدم للامتحان إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي -تجارى) للعام الدراسى 2020/2019 على الموقع الرسمى لها.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطالب التسجيل من خلال "كود الطالب و كلمة السر" التى يحصل عليهم من خلال المدرسة المقيد عليها، كما تم إتاحة طباعة كلمات السر وتسليمها لطلاب شهادة الدبلومات الفنية، وتهيب الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمديري مدارس الثانوي الفنى بتقديم الإرشاد والدعم الفني للطلاب لتسجيل الإستمارة الإلكترونية بصورة صحيحة.

http://gdepexams.emis.gov.eg/

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى، حيث ستبدأ الامتحانات العملية والمعملية، اعتبارًا من السبت 9/5/2020 وتستكمل بعد الامتحانات النظرية والتى سوف تبدأ السبت 16/5/2020، مع العلم بأن موعد امتحانات الدور الثانى 25/7/2020.

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كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أنه تم البدء فى الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية، حيث أن قطاع التعليم الفني قام بإعداد ومراجعة وطباعة كتيب التعليمات الخاص بإجراءات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية عام 2020، وإعداد كتيب تعليمات رؤساء لجان سير الامتحان للامتحانات العامة للدبلومات الفنية، وإعداد تعليمات رؤساء مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة لامتحانات الدبلومات الفنية، وإعداد تعليمات لجان تقدير الدرجات.

وأشارت إلى أنه تم عمل كتاب دورى لواضعى الأسئلة للامتحانات العامة للدبلومات الفنية لعام 2020، وتم توزيعها على النوعيات، وتم إعداد مسودة جداول سير الامتحانات التحريرية ووضع خطط للامتحانات العملية، ومناقشتها مع اتحاد طلاب مدراس مصر، والاستقرار على الشكل النهائى لجدول الاختبارات ومن المقرر أن يتم اعتماده وإعلانه خلال الأيام المقبلة.