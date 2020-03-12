شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن إيقاف حركة القطارات على مستوى الجمهورية بسبب الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان لها اليوم أنها قررت إيقاف كافة الرحلات على كافة خطوط السكك الحديدية نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على ارواح الركاب.

وأشارت هيئة السكك الحديدية إلي حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم 989 بمؤخرة قطار 991 القدم من سوهاج إلى القاهرة، والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن حادث تصادم قطارى ركاب رقمى 991 و989 والقادمين من الصعيد فى اتجاه القاهرة بين محطتى إمبابة ورمسيس، أسفر عن 13 مصابا، ولا وفيات حتي الآن .

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وأكد خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات، إرسال 17 سيارة اسعاف لموقع الحادث وتم نقل جميع المصابين الى مستشفيات معهد ناصر وشبرا العام والسكة الحديد وتنوعت الاصابات بين كدمات وسحجات وجاءت الإصابات بين بسيطة ومتوسطة .

كان تصادم وقع بين قطاري ركاب رقمى 991 و989 قادمين من الصعيد فى اتجاه القاهرة بين محطتى إمبابة ورمسيس، حيث تصادم أحدهما فى الثانى من الخلف.