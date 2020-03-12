شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 13 مصابا فى حادث تصادم قطارين قادمين من الصعيد.. ولا وفيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان، إن حادث تصادم قطارى ركاب رقمى 991 و989 والقادمين من الصعيد فى اتجاه القاهرة بين محطتى إمبابة ورمسيس، أسفر عن 13 مصابا، ولا وفيات حتي الآن .
وأكد خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات أنه تم ارسال 17 سيارة اسعاف لموقع الحادث وتم نقل جميع المصابين الى مستشفيات معهد ناصر وشبرا العام والسكة الحديد وتنوعت الاصابات بين كدمات وسحجات وجاءت الاصابات بين بسيطة ومتوسطة .
كان تصادم وقع بين قطاري ركاب رقمى 991 و989 قادمين من الصعيد فى اتجاه القاهرة بين محطتى إمبابة ورمسيس، حيث تصادم أحدهما فى الثانى من الخلف.
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