شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "بحر التجمع.. التسعين سابقا".. الأمطار تغرق السيارات بشارع الـ90 بالتجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع التسعين بالتجمع وعدد من شوارع القاهرة الجديدة، غرق السيارات في مياه الأمطار، ليتحول شارع التسعين إلى بحر مياه، يغرق جميع السيارات، وذلك بالتزامن مع استمرار سقوط الأمطار بغزارة، وسط جهود الأجهزة المعنية لشفط المياه .

كان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، اطمئن خلال تواجده بغرفة العمليات المركزية على الاستعدادات فى الشوارع، موجها بالاهتمام بالمناطق ذات الكثافات العالية والتواجد فى الشارع لتفقد الأحوال لحظة بلحظة.

وفي إطار متابعة تطورات حالة التقلب المناخى التي تتعرض لها البلاد، والإجراءات الحكومية المتخذة في ضوء توقعات هطول الأمطار الغزيرة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، استعدادات الوزارة للتعامل مع المضارين من الطقس السيىء.

وأوضحت الوزيرة أن فرق وزارة التضامن الاجتماعي على أهبة الاستعداد وفق حالة الطوارئ القصوى، للتحرك حال وقوع خسائر - لاقدر الله - نتيجة السيول في بعض المناطق، مؤكدة انه تم فتح جميع مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية وعددها 26 مركزاً، وتوفير أعداد كافية من الخيم والبطاطين والمراتب، إلى جانب توفير سيولة مالية في جميع مديريات التضامن الاجتماعي لسد حالة الاحتياج لدى أي من الأسر التي يمكن أن تتضرر منازلها وممتلكاتها جراء السيول.

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وقال محافظ البحر الأحمر إنه تم غلق طريق سفاجا -قنا ، وسقوط امطار خفيفة على رأس غالب، موضحا أن نسبة الأشغال السياحىبالمحافظة 63% .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات علىمستوى الجمهورية، غدا الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصادالجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدمالاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص علىإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرارفى الطقس والاثار السلبية الناجمة عنها.