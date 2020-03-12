شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل ذروة موجة الطقس السيئ وموعد تحسن حالة الجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إيمان شاكر، مدير الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد تحسن الأحوال الجوية، مؤكدة أن ذروة الموجة شديدة عدم الاستقرار بدأت من ظهر اليوم الخميس، وتستمر حتى نهاية غدا الجمعة.

وأضافت مدير الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه اعتبارا من يوم السبت متوقع أن تقل حدة الطقس السيئ ويبدأ تحسن الأحوال الجوية.

وأشارت مدير الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه مع يوم الأحد تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية وانعدام فرص الأمطار ونشاط الرياح.

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وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الخميس، بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للدفء شديد البرودة ليلا، وأمطار رعدية تصل لحد السيول والرياح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة، وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية قد تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية وتصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة.