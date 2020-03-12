شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إقبال كبير من الوافدين فى الكويت لإجراء فحص الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أعقاب الدعوة التي وجهتها وزارة الصحة الكويتية للوافدين القادمين من عدة دول عربية واجنبية لمراجعتها لإجراء فحوصات تتعلق بفيروس كورونا، شهدت أرض المعارض بالعاصمة الكويتية إقبالا كثيفا للوافدين منذ الساعات الاولي صباح اليوم الخميس في استجابة سريعة تظهر تعاون الكويتيين والوافدين معا للسيطرة علي انتشار الفيروس خاصة بعد إعلان تعليق معظم رحلات الطيران التجاري وتعطيل العمل في عديد من اجهزة الدولة لمواجهة اتساع حالات المصابين.

من جهة أخرى ، أعلن عبدالله السند، المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، رصد 8 حالات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع أعداد المصابين إلى 80 حالة، مؤكدا شفاء 5 حالات من المصابين، كانت الصحة الكويتية رصدت أمس 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل البلاد.

كانت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، نفت الثلاثاء، صحة ما يتردد عن إغلاق مطار الكويت الدولى بسبب المخاوف من فيروس كورونا. جاء ذلك فى تغريدة على الحساب الرسمى للإدارة العامة لهيئة الطيران المدنى الكويتية، على موقع "تويتر".

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تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت خلال اليومين الماضيين، لصالات مطار الكويت الدولي، وهى خالية من المسافرين والقادمين.