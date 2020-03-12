فيديو وصور.. تصادم قطارى ركاب بخط الصعيد بين إمبابة ورمسيس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع منذ قليل تصادم قطارى ركاب رقمى 991 و989 والقادمين من الصعيد فى اتجاه القاهرة بين محطتى إمبابة ورمسيس، حيث تصادم احدهما فى الثانى من الخلف ، وسوف نوافيكم بالتفاصيل. Advertisements

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