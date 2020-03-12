الأرصاد: عاصفة تضرب البلاد سرعتها تصل 60 كم فى الساعة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إيمان شاكر، مدير الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار التى تتعرض لها البلاد تبدأ اليوم الخميس وتنتهى السبت، موضحة أن البلاد تتعرض لأمطار شديدة الغزارة تصل للسيول.

وأضافت مدير الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن نشاط الرياح تصل لحد العاصفة، موضحة أن سرعات الرياح تتراوح بين 25 لـ30 عقدة بما يعادل 50 لـ 60 كم فى الساعة.

وأشارت مدير الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بقيم تصل 5 درجات عن المعدل الطبيعي لها.

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