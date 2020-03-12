شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يعلن إيقاف حركة الخط الأول من الشهداء لـ المرج بسبب الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى باسم شركة المترو إيقاف حركة قطارات الخط الأول من الشهداء حتى المرج الجديدة بسبب سوء الطقس، مع استمرار الحركة من الشهداء حتى حلوان، واستمرار حركة قطارات الخطين الثانى والثالث.

وكانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو قد أعلنت عن انتظام حركة القطارات بالخط الأول فى الاتجاهين حلوان - المرج الجديدة وذلك بعد إصلاح العطل المفاجئ الناتج عن قطع بالشبكة الكهربائية بين محطتى طرة الأسمنت، وثكنات المعادي نتيجة لسقوط أمطار غزيرة على مدار اليوم وتقلب الأحوال الجوية.

وأشار البيان أن جميع فرق الطوارئ بالخطوط الثلاثة في حالة استعداد تام للعمل على إزالة اى اعطال فور حدوثها نتيجة سوء الأحوال الجوية الخارجة عن إرادتنا و أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تعمل بأنتظام فى الاتجاهين .

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شهدت المحافظات المختلفة، تساقط أمطار على مدار الساعات القليلة الماضية، حيث أعلنت إدارة مرور الوادي الجديد، منذ قليل، عن غلق 3 طرق سريعة نظرًا لوجود رياح محملة بالأتربة، ما يسبب انعدامًا في الرؤية للسائقين، وأغلقت الإدارة بقيادة العميد محمد سيف، طريق «أسيوط ـ الخارجة»، وطريق «الواحات البحرية ـ الفرافرة»، وطريق «باريس ـ الخارجة» بطول 90 كيلو طريق داخلي. تنسق الإدارة العامة للمرور مع هيئة الأرصاد الجوية؛ لمتابعة حركة الرياح أو هطول الأمطار على الطرق، وتجهيز رجال المرور لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أى معوقات سواء أعطال أو مصادمات. و شهدت محافظة الوادي الجديد، في الساعات الأولي من يوم الخميس، عواصف محملة بالأتربة في عدة مناطق متفرقة بالمحافظة، تزداد كثافتها على الطرق السريعة والداخلية أدت لانخفاض الرؤية الأفقية والرأسية. ورفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.



