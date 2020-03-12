شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: فصل الكهرباء عن المدارس وغرف عمليات لمتابعة المنشآت التعليمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه تم إنشاء غرفة عمليات رئيسية للتواصل مع غرفة العمليات بالمحافظة، وغرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للوقوف على آخر المستجدات بشأن موقف المدارس والمنشآت التعليمية، ومدى تأثرها بموجة الأمطار والأجواء الغير مستقرة.

وقال حجازى: "قمنا بالمرور على جميع المدارس بتعليم الجيزة، ونشر الإجراءات وأرقام الطوارئ التى يجب اتخاذها من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة والإدارات وداخل مقرات الديوان والإدارات.

وأشار حجازى، إلى أن التواصل المستمر مع مدراء الإدارات التعليمية مباشرة مع غرفة العمليات بالمديرية، وتكليف مسئولى الأمن وغرفة العمليات بمتابعة المدارس والمبانى والمنشآت وفصل التيار الكهربائى، وحتى الآن لم تظهر آى أثار أو أضرار ناجمة عن الأمطار، مؤكدا أن التواصل مع غرف العمليات مستمر طوال اليوم وحتى انتهاء موجة الطقس السيئ.

ونشرت محافظة الجيزة أرقام غرف العمليات لتلقى شكاوى المواطنين، وسرعة معالجتها والتدخل السريع لشفط مياه الامطار وحل اى معوقات اخرى بسبب سوء الحالة الجوية ، يأتي هذا فى إطار حرص محافظة الجيزة على زيادة فاعلية منظومة الشكاوى وسرعة المعالجة والرد على المواطنين تم تخصيص غرفة عمليات فرعية بكل حى ومركز ومدينة بنطاق المحافظة وذلك لتلقى شكاوى والبلاغات وتسريع وتيرة البحث والمعالجة والرد والتى تعمل على مدار الساعة.

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وأعلنت المحافظة، أرقام للإبلاغ عن اى طوارئ خاصة بالتعامل مع تراكم مياه الامطار بالشوارع او ايه حادث يرجى سرعة الاتصال بغرفة الأزمات بالمحافظة على الارقام الاتية : " 35863004، 35855722، 35869193، 35869371 أو الخط الساخن 114".

وأوضحت المحافظة، أن غرفة العمليات المركزية تستمر باستقبال الشكاوى والبلاغات على أرقام 114 وواتس أب 01152860444، بالتزامن مع سوء الطقس واضطراب الأحوال الجوية وتساقط الأمطار على معظم محافظات الجمهورية.