شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مينائى الغردقة وشرم الشيخ لسوء الأحوال الجوية وإعادة فتح موانئ السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق مينائى الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، نظرا لشدة الرياح وحالة البحر المضطربة، حيث تتراوح سرعة الرياح بميناء الغردقة ما بين 25-30 عقدة جنوبية شمالية وارتفاع الامواج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1005 مللى بار، بينما بلغت سرعة الرياح بميناء شرم الشيخ 25 عقدة جنوبية وارتفاع الامواج ما بين 3-4 متر والضغط 1006مللى بار، وتم إعادة فتح موانئ السويس واستئناف الحركة الملاحية.

ورفعت الهيئة درجة الاستعداد القصوى، بموانيها الستة بالثلاث محافظات (السويس – البحر الأحمر – جنوب سيناء) باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الاستعداد لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة، نظرا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة والأتربة من مساء الأربعاء وحتى السبت، مما يؤدى لاضطراب الحركة الملاحية على خليج السويس والبحر الأحمر .

ووجه اللواء بحرى خالد زهران، رئيس الهيئة باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، ومتابعة الخريطة المناخية التى تصدر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع كافة الأنشطة البحرية للحفاظ على انتظام الملاحة البحرية وسلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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كان قد أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، صباح اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسباً لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء المدن والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة علي الطرق السريعة، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات، وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسباً لتداعيات سوء الاحوال الجوية والأمطار والسيول المحتملة خلال الـ 72 ساعة القادمة، ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول.