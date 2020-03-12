شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية»: سيارات إسعاف لنقل مرضى الغسيل الكلوي لمنازلهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، نائب مدير عام الطب العلاجي، ومدير مستشفى ديرب نجم المركزي، بالتنسيق مع هيئة الإسعاف، بتوفير سيارات لنقل مرضى الكلي الصناعي لمنازلهم، نظراً لسوء الأحوال الجوية، واستمرار الأمطار الغزيرة بمختلف أنحاء المحافظة .

جاء ذلك خلال زيارة وكيل وزارة الصحة، لمستشفي ديرب نجم المركزي، للتأكد من انتظام سير العمل، ومتابعة التأمين الطبي، ورفع درجة الإستعداد القصوى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، حيث تفقد وكيل الوزارة قسم الإستقبال والطوارئ، والغسيل الكلوي، والعناية المركزة، والأقسام الداخلية والتعقيم والصيدليات، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر القوى البشرية، والفرق الطبية، وتوافر فصائل الدم المختلفة، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى .

وتابع عمل ماكينة الغسيل الكلوي المتنقلة لتقديم الخدمة لمرضي الكلي بالعناية المركزة، كما تابع أعمال التطوير التي تتم بالمستشفي لتوسعة قسم الكلي الصناعي، وإضافة خدمات طبية جديدة بالمبني الجديد بالمستشفي .