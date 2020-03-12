شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على شرم الشيخ.. والمحافظ يشيد بجهود عمال النظافة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت مدينة شرم الشيخ لأمطار غزيرة، صباح اليوم الخميس، دون أن تعرقل حركة السير والمرور في شوارع المدينة، حيث نجح عمال النظافة بمجلس مدينة شرم الشيخ، الذين تواجدوا في الشوارع منذ الساعات الأولى من الصباح، وقاموا بشفط المياه التي تجمعت في المنخفضات وسط الشوارع تحت إشراف اللواء محمود السولية، رئيس المدينة.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن رجال وعمال النظافة تواجدوا في الشوارع ومعهم رئيس مدينة شرم الشيخ وقاموا بشفط المياه المتجمعة، مشيرا إلى أنه «لم تترك أية بقع ماء في الشوارع، حيث أن لمدينة شرم الشيخ سمعتها العالمية»، مشيدا بجهود عمال نظافة شرم الشيخ.

شفط المياه من شوارع شرم الشيخ

شفط المياه من شوارع شرم الشيخ