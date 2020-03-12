شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يستقبل 99 سائحًا ألمانيًا وفرنسيًا على الباخرة حابي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«مصر ترحب بكم وتقدر إصراركم على إستكمال رحلتكم لمقاصدها السياحية المتنوعة».. بهذه الكلمات استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وفد سياح من جنسيات مختلفة على متن الفندق العائم «حابى 5» ضمن رحلتهم السياحية لأسوان، على الرغم من الأحوال الجوية الصعبة قبل تحرك الباخرة للأقصر مرة أخرى.

وضم الفوج السياحي حالة واحدة أكتشف إصابتها بمرض «كورونا» أثناء تواجدها بمدينة الأقصر، وتم تحويلها للعزل الطبي، فيما أثبتت الفحوصات والتحاليل الطبية سلبية باقي أعضاء الفوج الذي أستكمل رحلته.

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وحرص اللواء أشرف عطية على توزيع هدايا تذكارية لأعضاء الفوج السياحي الذي يضم 80 سائحًا ألمانيًا و19 سائحًا فرنسيًا، بالإضافة إلى بعض المواطنين المصريين عبارة من ورق بردي يجسد مظاهرة الحضارة المصرية.

كما قام المحافظ بالتقاط صور جماعية مع الوفد السياحي بناءًا على رغبتهم، مؤكدًا على أن أسوان تفتح ذراعيها لإستقبال كافة الوفود السياحية وسط الطبيعة الخلابة ونيلها الخالد وآثارها الشامخة وناسها الطيبين أصحاب الوجوه السمراء والبشاشة المتواصلة وكرم الضيافة والترحيب في استقبال زائريهم.

وأشار أشرف عطية إلى أن استكمال الأفواج السياحية لرحلاتها للمعالم والمناطق الأثرية والسياحية للاستمتاع بالمنتج السياحي المتنوع يعكس مدى الإرادة والوعي المستنير من الشعوب في مواجهة الأمراض والكوارث الطبيعية، ومنها مرض «كورونا» لتستمر عجلة الحياة دون أي توقف، لافتًا إلى أن هناك علاقات وطيدة مع كافة الدول الصديقة المصدرة للرحلات السياحية، ولذا فنحن نحرص دائمًا على توفير كافة سبل الراحة والأمان والتسهيلات الممكنة لقضاء أوقات سعيدة.

محافظ أسوات يستقبل السائحين

محافظ أسوات يستقبل السائحين

محافظ أسوات يستقبل السائحين