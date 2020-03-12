شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتابع أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الخميس، بجولة ميدانية أثناء سقوط الأمطار لمتابعة أعمال شفط المياه من الشوارع.

بدأ المحافظ جولته بمدينة طنطا لمتابعة حالة الأنفاق بطنطا للتأكد من تمام الحركة المرورية بهما ، مروراً بأنفاق (الخادم - ستوته - الميتين - القرشى - ميت حبيش) مروراً بشوارع المدينة والطريق السريع، كما شملت الجولة تفقد أنفاق كفر الزيات (الدلجمون - الجزيرة) وعدد من الشوارع.

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وفى المحلة الكبرى، تفقد محافظ الغربية حالة النفق السفلى للتأكد من عدم وجود مياه أمطار تعوق الحركة المرورية كما قام أيضاً بجولة بعدد من شوارع المدينة.

واختتم محافظ الغربية الجولة بزيارة مدينة سمنود لمتابعة حالة الأمطار على الطبيعة والجهود المبذولة لمنع تواجد أي تراكمات للمياه بالشوارع.

وفى هذا الإطار، أكد محافظ الغربية أن جميع أجهزة المحافظة تتعامل بجدية تامة مع مواجهة موجة الطقس السئ ، مشيراً إلى التنسيق التام بين الأحياء والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء.