شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يتفقد مخر سيل «المعنا» للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، الخميس مخر سيل المعنا، للوقوف على مدى جاهزية المخر للاستقبال مياه الأمطار الشديدة القادمة من سلسلة جبال البحر الأحمر.

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وأشار «الداودي»، أن الأجهزة التنفيذية بقنا طهرت مخرات السيول بجميع المراكز والقرى لتعظيم أوجه الاستفادة من مياه السيول في ري الأراضي الزراعية، مضيفا أن قنا شهدت طفرة نوعية في تطوير مشاريع مواجهة أخطار السيول فيما يخص مراكز الإغاثة ومخرات السيول، مؤكدا على أن تجارب الطواريء التي قامت بتنفيذها وزارة التنمية المحلية، قد أكسبت مجالس المدن والقرى خبرات عملية مميزة في مواجهة تقلبات الطقس بحرفية واحتراف.

وأوضح أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع الأجهزة التنفيذية للتحرك السريع في حالة الاحتياج إليها بسبب سوء حالة الطقس التي تمر بها البلاد.

وفي سياق متصل أحال كمال سلبى السكرتير العام بالمحافظة مسئولى غرفة الطوارئ بمركز ابوتشت للتحقيق بسبب تأخرهم في الإبلاغ عن الاخطارات الخاصة بحوادث الطقس بالمركز.