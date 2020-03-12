شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف عام المنيا: تعليق كل اجتماعات الكنائس حتى مساء السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لمطرانية المنيا، إنه بعد متابعة الأحوال الجوية في الكثير من القرى وكذلك المدينة، تقرر تعليق الاجتماعات ومدارس الأحد حتى مساء السبت المقبل.

وعن قداس غدا الجمعة، ذكر «مكاريوس»: «فليقام كالعادة في كل الكنائس، وليشارك فيه المواطنين الذين يقطنون بالقرب من الكنائس، ومن يستطيعون الحضور، مصلين جميعاً (اعط يارب مزاجاً حسناً للهواء، واحفظ شعبك وبلادنا من كل سوء)».

وكان مجلس الوزراء، قد قرر في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ المتوقع، ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.