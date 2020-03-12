شكرا لقرائتكم خبر عن «المترو» يوضح تفاصيل توقف الخط الأول وموعد إعادة تشغيله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، عن توقف حركة القطارات بالخط الأول من محطة المرج الجديدة حتى محطة الشهداء برمسيس واستمرار تشغيله من محطة حلوان حتى الشهداء برمسيس، بسبب سوء وتقلب الأحوال الجوية حفاظا على سلامة المواطنين وسلامة القطارات .

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وأكدت الشركة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن الحركة منتظمة بالخط الثانى والثالث وتعمل بشكل طبيعى في الاتجاهين.

وقالت الشركة في بيانها: "يأتى ذلك القرار حفاظآ على أمن وسلامة المواطنين والقطارات، نظرا لتجمع المياه بغزارة بالمحطات السطحية بالخط الأول".

وأوضحت أنه سيتم إعادة تشغيل الحركة بالمحطات المتوقفة بالخط الأول بعد استقرار الأحوال الجوية .

توقف حركة مترو الأنفاق بسبب سوء الأحوال الجوية

توقف حركة مترو الأنفاق بسبب سوء الأحوال الجوية