شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للمزارعين.. كيف تتجنب خسائر «عاصفة التنين»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز البحوث الزراعية وخبراء الأرصاد الجوية الزراعية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، تقرير عن حالة الطقس خلال الفترة الحالية، ولوحظ أن بعض الجهات تقوم بتهويل عواقب وتأثيرات موجة الطقس الحالية بصورة مبالغ فيها مما يؤثر سلبًا على العاملين بالقطاع الزراعي والذي يمثل حجر الزاوية في تحسين الامن الغذائي لأبناء الشعب المصري.

وأوضحت الوزارة أنه حرصًا على مصالح المزارع، فقد أصدرت الوزارة نشرة اشتملت توصيات هامة للعاملين بالقطاع الزراعي لتجنب أية خسائر محتملة، وتُعدد أهمية كبيرة للظروف الحالية منها، التالي:

1- تعتبر الأمطار مفيدة جدًا خصوصًا للمحاصيل الشتوية، حيث يعمل على غسل الصدأ الموجودة على القمح وإزالة جميع الجراثيم من على النبات وتزيد الأمطار من رفع كفاءة التمثيل الجوي لغسيلها الأوراق وتحسن من نمو السنابل.

2- تساعد الأجواء المحملة بالغبار في القضاء على أعداد مهولة من الحشرات الممرضة، فتعتبر كتعقيم للجو من الحشرات الضارة، حيث تعيق ذرات الغبار العملية التنفسية للحشرات أو تسبب لها أضرار بالغة.

3- بالنسبة لمحصول الفول تعمل الأمطار على زيادة النمو وتحسين نمو الثمار.

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4- بالنسبة للمانجو فإن المطر الشديد يعمل على تقليل الإصابة بالعفن الهبابي من على الأشجار مما يؤدي إلى تحسن النمو والازهار والعقد هذا العام.

5- يعمل المطر على ري المحاصيل الشتوية ويغسل جميع الأملاح المتواجدة في الأراضي ويحسن جودتها وإنتاجيتها.

6- بخلاف الري مياه الأمطار تغسل جميع الفطريات والبكتيريا والأتربة على النباتات خاصًة المحاصيل الحقلية.

7- يعمل المطر في الأماكن الصحراوي على إعادة شحن وتخزين وتجديد مياه الآبار وخاصة في سيناء والساحل الشمالي ومطروح.

8- تعمل الأمطار في المناطق الصحراوية على نمو الأعشاب والنباتات البرية مما يشجع عملية الرعي للأغنام والإبل وخاصة في سيناء ومطروح.

9- تساعد الأمطار عند هطولها على تنقية الجو مما علق به من أتربة وغبار، والتي تعمل بدورها على إعاقة الحياة، والتسبب بالعديد من الأمراض للعديد من الأفراد.