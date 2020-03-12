شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من الوافدين في الكويت لإجراء فحص الكورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في أعقاب الدعوة التي وجهتها وزارة الصحة الكويتية للوافدين القادمين من عدة دول عربية وأجنبية لمراجعتها لإجراء فحوصات تتعلق بفيروس كورونا، شهدت أرض المعارض بالعاصمة الكويتية إقبالا كثيفا للوافدين منذ الساعات الأولى، صباح الخميس، في استجابة سريعة تظهر تعاون الكويتيين والوافدين معًا للسيطرة على انتشار فيروس كورونا خاصة بعد إعلان تعليق معظم رحلات الطيران التجاري وتعطيل العمل في عديد من أجهزة الدولة لمواجهة اتساع حالات المصابين. إقبال كبير من الوافدين في الكويت لاجراء فحص «الكورونا» إقبال كبير من الوافدين في الكويت لاجراء فحص «الكورونا» إقبال كبير من الوافدين في الكويت لاجراء فحص «الكورونا» إقبال كبير من الوافدين في الكويت لاجراء فحص «الكورونا» إقبال كبير من الوافدين في الكويت لاجراء فحص «الكورونا» إقبال كبير من الوافدين في الكويت لاجراء فحص «الكورونا» إقبال كبير من الوافدين في الكويت لاجراء فحص «الكورونا» إقبال كبير من الوافدين في الكويت لاجراء فحص «الكورونا» إقبال كبير من الوافدين في الكويت لاجراء فحص «الكورونا» إقبال كبير من الوافدين في الكويت لاجراء فحص «الكورونا»

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