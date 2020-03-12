شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار هدية من الله لمحصول البنجر.. مدير معهد المحاصيل السكرية يشرح السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أيمن حسني عش، مدير معهد المحاصيل السكرية، عن أن محصول بنجر السكر محصول أصله أوروبي يُروي بالأمطار، وتحت الظروف المصرية قليلة الأمطار والمتربة، أوضح أن مياه الأمطار تقوم بعملية غسيل للمجموع الخضري من الأتربة المتراكمة.

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وأضاف مدير معهد المحاصيل السكرية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن عملية غسيل المجموع الخضري بالأمطار له دور في زيادة كفاءة البناء الضوئي في النبات، موضحًا أن هذا الغسيل يؤدي إلى سقوط الجراثيم الخاصة بفطريات تبقعات الأوراق وفشلها في الاختراق وبالتالي تقل شدة الإصابة.

وأوضح «عش» أن الأمطار الحالية تعادل «ريه» للمحصول هديه من الله تعالي، مشيرًا إلى أن مياه الأمطار تشكل أهمية كبيرة للأراضي الملحية، لأن ماء المطر العذب يقلل تأثير الملوحة على الجذور ويساعد على نموها.

وأشار مدير معهد المحاصيل السكرية إلى أن الأجواء المحملة بالغبار تساعد على القضاء على أعداد كبيرة من الحشرات الممرضة، فتعتبر كتعقيم للجو من الحشرات الضارة، حيث تعيق ذرات الغبار العملية التنفسية للحشرات أو تسبب لها أضرار بالغة.