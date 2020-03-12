شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر «الأوقاف».. غلق مسجدًا بطوخ بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، بغلق مسجد سيدي شوان بقرية نامول، التابعة لإدارة أوقاف طوخ، بسبب سوء الأحوال الجوية بعد تسريب مياة الأمطار من سقف المسجد وسقوطها داخله.

وأضاف «أبوالسعود» أنه تقرر إغلاق المسجد لحين انتهاء موجة الطقس السيئ، مشيرا إلى أن المسجد قديم وبعد تلك الفترة سيتم إرسال لجنة لمعاينة المسجد وإعداد تقرير بشأنه.

كان أهالي قرية نامول قد تقدموا بطلب منذ ما يقرب من عام تقريبا إلى زارة الأوقاف لترميم المسجد بسبب سوء حالته وحاجته للصيانة.