شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «التنين»..انهيار منزل دون إصابات بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، أن غرفة العمليات المركزية بالديوان العام تلقت بلاغًا يفيد إنهيار جدار من منزل ريفي مبني بالطوب البلوك الأبيض، ومسقف بالخشب يقع خارج الحيز العمراني ملك المواطن رضا عبدالستار الطنطاوي .
وقد أفاد رئيس المدينة بعد المعاينة على الطبيعة، بعدم وجود خسائر بشرية نظراً لكون المنزل خالي من السكان والمنزل مخالف وخارج الحيز العمراني.
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