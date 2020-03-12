شكرا لقرائتكم خبر عن «الرجالة وصلوا».. قصة شباب يغيثون الأهالي من الأمطار بسيارات (4x4) مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب إعلان هيئة الأرصاد الجوية تعرض مصر لموجة طقس سئ أو ما يسمى بـ«منخفض التنين»، اتخذت الحكومة عدة إجراءات استعدادًا لهذا الطقس السئ، الذي لم تشهده البلاد منذ عام 1994، فقرر مجلس الوزراء منح إجازة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، خوفًا على حياة المواطنين، كما اتخذت الوزارات والجهات المعنية بهذا الأمر عدة إجراءات كل في تخصصه، استعدادًا لهذا الطقس السئ، الذي يستمر حتى السبت المقبل.

ولكن عمرو منصور وأصدقائه كان لهم استعدادات مختلفة لمواجهة موجة الطقس السئ، فهؤلاء الشباب من قاطني منطقة القاهرة الجديدة، ويملكون سيارات ( 4x4( التي تتميز بارتفاعها عن سطح الأرض، فتستطيع السير وسط الأمطار بكل سهولة، فمن هنا جاءت فكرة الشباب المصري لمساعدة من يحتاجهم وقت الأمطار «كنا ماشيين بالعربية في يوم من الأيام اللي التجمع كان غرقان فيها دي من سنة تقريبًا، لقينا الموضوع قلب بجد، وحسينا بمسؤولية كبيرة تجاههم، وعملنا جروب على السوشيال ميديا وحطينا عليه أرقامنا اللي بيحتاجنا بنساعده فورًا».

يرى «عمرو»، صاحب شركة توريدات، أن ما يفعله هو وأصدقائه الخمسة لا يعطلهم عن عملهم «إحنا أصحاب أوي وكل واحد فينا عنده شغله الخاص، عشان كده وقتنا ملكنا وبنقدر نتحرك براحتنا»، مشيرًا إلى سهولة التواصل معهم أوقات الأمطار «احنا عملنا صفحات على السوشيال ميديا وعليها أرقامنا كلنا.. وأي حد بيكلمنا في أي وقت بنروحله ونوصله في أي مكان».

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يؤكد الشاب الثلاثيني أنه ليس هو ورفاقه فقط القائمون على هذا العمل الخيري «الناس لما عرفت الفكرة وطلعت على السوشيال ميديا، بقى في ناس كتير عاوزة تساعد، وفي ناس كتير في جميع أنحاء الجمهورية من أصحاب العربيات الجيب و(4*4) كلمتنا عشان يتواصلوا معانا، في شباب من المعادي ومدينة نصر وكل واحد في منطقته بيجمع أصحابه بالعربيات وبيوصلوا الناس».

وعن طريقة التواصل مع «الرجالة» كما يلقبهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يقول أحد أعضاء الفريق «لما حد بيكلمنا بنبعتله أقرب حد ليه.. واحنا الخميسة عاملين مع بعض share live location، وبنتكلم مكالمات جماعية»، مشيرًا إلى أن عدد السيارات الموجودة حاليًا في منطقة التجمع أثناء سقوط الأمطار 15 سيارة تقريبًا «واللي بيكلمنا من خارج التجمع أو القاهرة الجديدة بنبعتله أقرب حد ليه وبيتواصل معاه ويوصله».

«شارع الجزيرة كومبوند جنتي غرقان.. يلا بسرعة يا حسين»، قالها «عمرو» أثناء حديثه لـ«المصري اليوم» ليوجه أحد رفاقه، تصادف مروه بجانبه، لمساعدة شخص في هذا المكان، عقب هطول الأمطار بشكل كبير في المنطقة التي أشار إليها.

ويؤكد عمرو منصور أنهم لا يتقاضون أي مقابل مادي نظير هذا العمل الخيري «اللي بنعمله ده دون مقابل، عمل تطوعي بس، مش بناخد أي فلوس.. هدفنا مساعدة الناس وقت الأزمات وبس».

وأطلق عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» هاش تاج تحت اسم «#rescue_squad» للتواصل مع الشباب المنقذين، فعدد منها كتب معلقًا، الخميس، تعليقًا على ظهور السيارات في أحد شوارع التجمع الخامس "الرجالة وصلوا"، فيما لقيت الفكرة استحسان عدد كبير من مستخدمي "فيس بوك"، وتفاعلوا مع الـ"هاش تاج"، بكلمات شكر وتقدير واحترام للقائمين على هذه المبادرة.