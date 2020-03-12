شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع تطورات حالة الطقس مع المحافظين عبر «الفيديو كونفرانس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع المحافظين عبر الفيديو كونفرنس، للتعرف على الموقف الخاص بتطورات أحوال الطقس على مستوى الجمهورية والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المحافظات للتعامل مع أي احتمالات، وذلك بعد التحذيرات التي أطلقتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد بدءًا من اليوم الخميس وحتى السبت.

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المحافظة شهدت سقوط بعض الأمطار الخفيفة في عدد من المناطق والمراكز ونشاط لرياح محملة بالأتربة متوسطة الشدة ولم ينتج عنها أية مشكلات حتى الآن، كما تم غلق 4 طرق سريعة بنطاق المحافظة لانعدام الرؤية وهي الطريق الصحراوي الشرقي وطريق سوهاج/ سفاجا وسوهاج الغربي وطريق الخارجة.

وأضاف «سعد» أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مراكز ومدن المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمواجهة سوء الأحوال الجوية من تطهير بالوعات الصرف ومتابعة استعداد جميع المعدات والسيارات بدءا من أول أمس وتوفير عدد من المولدات وكذلك رفع حالة الطوارئ على مدار 24 ساعة لافتًا إلى جاهزية أكثر من 181 معدات وسيارة شفط مياه الأمطار بمختلف المناطق فضلًا عن فرق الطوارئ والتشغيل والصيانة.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم الاستمرار في متابعة حالة الطقس على مستوى المراكز والقرى بالتنسيق مع الجهات المعنية والتواصل على مدار الساعة مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وفقاً لما تشير اليه التقارير الفنية وخرائط الاقمار الصناعية، منوهًا إلى استمرار تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة للتعامل الفورى مع أي مستجدات قد تطرأ خلال الساعات القادمة، مؤكدًا على ضرورة تحلى الجهاز التنفيذى بالمحافظة بروح الفريق الواحد لتدارك أية حالات طارئة والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن وفقا للخطة التي أعدتها المحافظة مسبقا للكوارث والأزمات.

كما أطمأن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على جاهزية محافظة السويس والاستعدادات والخطة الموضوعة لمجابهة الأمطار والسيول وأحوال السويس.

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وأكد محافظ السويس أن جميع الأجهزة التنفيذية والأحياء والجهات المعنية مستعدة من حيث الأفراد والمعدات وتم نشر وتمركز عدد من المعدات والسيارات في الطرق السريعة وأخرى في مواقع تجمعات المياه وهناك تنسيق كامل مع غرفة عمليات محافظة السويس الرئيسية وغرف العمليات بالقطاعات الأخرى داخل السويس ومتابعة لهيئة الارصاد الجوية.

وفي أسوان أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بوقف حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل من أسوان إلى الأقصر، كما تفقد المحافظ غرفة العمليات الرئيسية للإطمئنان على حالة الطقس والإجراءات الجاري إتخاذها من كافة الجهات المعنية، كما قام المحافظ بإجراء إتصال تليفوني مفاجئ بإحدى غرف العمليات الفرعية الموجودة بأحد الوحدات المحلية للتأكد من جاهزية وفتح غرف العمليات التي وجه بها، كما بعث المحافظ رسالة طمأنة لأهالي أسوان بأن الحالة العامة للأحوال الجوية مستقرة ومطمئنة تماماً حتى الآن، مؤكدا أنه بمجرد الإبلاغ عن هبوب عاصفة ترابية في مسافة محددة بطريق أسوان / أبوسمبل السياحى تم غلق الطريق بالكامل، وتم إعادة فتح الطريق بعد 3 ساعات فور إنحسار العاصفة، مؤكدا على أنه سيتم الإعلان عن أي بيانات بمنتهى الشفافية في حالة حدوث أي شئ لا قدر الله لغلق الباب أمام مروجي الإشاعات .

كما أمر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، بصرف وجبة غذائية ومكافأة فورية للعاملين بشفط تجمعات مياه الأمطار بنطاق المحافظة، كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية وكافة القطاعات بضرورة التعامل الفوري مع موجة الطقس السيىء ورفع درجة الطوارئ وشفط تجمعات الامطار بكافة نواحي المحافظة والتواجد الميداني بالشارع للتعامل مع أي ظروف طارئة .

حيث بدأت منذ الصباح الباكر كافة أجهزة المحافظة بالتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار بإستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياة، وأمر المحافظ بدفع المزيد من المعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط، مشيرا إلى تفعيل غرف العمليات لتلقي أي بلاغات تتعلق بشفط مياه الامطار أو أعمدة الانارة حفاظا على صحة المواطنين .

كان محافظ المنوفية قد أصدر توجيها أمس برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ والتعامل الفوري والتنبيه بالابلاغ عن أية أعطال أو أعمدة إنارة بها أسلاك مكشوفة كما أهابت المحافظة بالمواطنين عدم لمس أعمدة الإنارة.

كما عرض الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عبر الفيديو كونفرنس، الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة، وذلك عبر شاشة الفيديو كونفرانس بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبي المحافظ، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، مستشار المحافظ للمشروعات، واللواء دكتور حسين، الجندي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، والعقيد رضا الحسيني، المستشار العسكري، وممثلي شركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ومديرية الطرق.

وأكد المحافظ على جاهزية المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية، وإعلان حالة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيء التي تتعرض لها المحافظة.