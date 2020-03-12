شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أول «ضحايا الأمطار» بالمنوفية.. مصرع مسن صعقًا بالكهرباء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقى مسن مصرعه صعقًا بالكهرباء، الخميس، عقب تلامس عمود إنارة بمركز منوف بمحافظة المنوفية.
تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز منوف يفيد بمصرع حسن الكبير أبوراضي 60 عام ومقيم بقرية صنصفط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، صعقا بالكهرباء، بسبب الطقس السئ، نتيجة تلامسه مع عمود إنارة.
انتقلت على الفور سيارات الإسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية وأثناء نقل جثته إلى المستشفى رفض أهل المتوفي وقرروا استلام الجثة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة، التي قررت دفن الجثة وتولت النيابة التحقيق.
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