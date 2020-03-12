شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يتابع من غرفة مركز الأزمات انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل، في بيان لها، الخميس، أن الفريق كامل الوزير يتابع على مدار الساعة من خلال مركز الأزمات بالوزارة ومن خلال التواصل مع رؤساء الجهات التابعة انتظام العمل في مرافق النقل والمواصلات التابعة للوزارة، وكذلك متابعة تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها مختلف هيئات الوزارة لتقديم كافة التسهيلات للركاب واستمرار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس «كورونا».

واطمأن «الوزير» على انتظام حركة تشغيل القطارات وانتظام مواعيد قيامها وعلى تواجد مسؤولي السكة الحديد بالمحطات المختلفة وعلى استمرا أعمال التعقيم والتطهير الخاصة بالمحطات والقطارات للوقاية من فيروس «كورنا».

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وتابع وزير النقل حركة تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق وانتظام حركة القطارات بالخط الأول في الاتجاهين حلوان- المرج الجديدة بعد إصلاح العطل المفاجئ الناتج عن شورت كهربائى بالشبكة الكهربائية بين محطتى طرة البلد وطرة الأسمنت نتيجة لسقوط أمطار غزيرة على مدار اليوم وتقلب الأحوال الجوية والذي استغرق 10 دقائق، حيث أكد الوزير على استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسؤولو المرفق على خطوط المترو وانتشار فرق الصيانة المختلفة على خطوط المترو الثلاثة لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، حرصاً على مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات بالاضافة إلى متابعة اعمال التطهير المستمر للمحطات والقطارات لمجابهة فيروس «كورونا».

وفيما يتعلق بالموانئ البحرية، أفاد البيان انتظام حركة الملاحة في مينائي دمياط والاسكندرية وإعادة فتح ميناء السويس بعد تحسن الأحوال الجوية، بينما تم غلق مينائي شرم الشيخ والغردقة لسوء الأحوال الجوية.

وأشار البيان إلى أنه في قطاع النقل النهري فحركة الملاحة النيلية منتظمة باستثناء إيقاف الإبحار بشكل جزئي في المنطقة بين مدينة إدفو والأقصر في الاتجاهين بشكل مؤقت نتيجة لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية الأفقية بمحافظة الأقصر.

وأكد البيان استمرا ر انتشار فرق الصيانة والطواريء في جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري واستمرار التنسيق مع المرور فيما يتعلق بحركة المركبات على الطرق.