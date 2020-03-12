شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يصرف وجبة ومبلغ مالي لعمال شفط مياة الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، بصرف وجبة غذائية ومكافأة فورية للعاملين بشفط تجمعات مياه الأمطار بنطاق المحافظة، كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية وكافة القطاعات بضرورة التعامل الفوري مع موجة الطقس السيىء ورفع درجة الطوارئ وشفط تجمعات الامطار بكافة نواحي المحافظة والتواجد الميداني بالشارع للتعامل مع أي ظروف طارئة .

حيث بدأت منذ الصباح الباكر كافة أجهزة المحافظة بالتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار بإستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياة، وأمر المحافظ بدفع المزيد من المعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط، مشيرا إلى تفعيل غرف العمليات لتلقي أي بلاغات تتعلق بشفط مياه الامطار أو أعمدة الانارة حفاظا على صحة المواطنين .

كان محافظ المنوفية قد أصدر توجيها أمس برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ والتعامل الفوري والتنبيه بالابلاغ عن أية أعطال أو أعمدة إنارة بها أسلاك مكشوفة كما أهابت المحافظة بالمواطنين عدم لمس أعمدة الإنارة.