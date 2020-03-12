شكرا لقرائتكم خبر عن الري: تخفيض مناسيب المياه في الترع وتشغيل المحطات في الدلتا لاستيعاب مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وزارة الموارد المائية والري من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة للوزارة والتي تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة، حيث أظهرت خرائط التنبؤ الصادرة عن المركز تعرض البلاد لموجة شديدة من الرياح والأمطار على معظم مناطق الجمهورية تصل في بعضها إلى 40 مم.

وأكد بيان رسمي أصدرته وزارة الري أنه على الفور قامت الوزارة برفع درجة الاستعداد القصوى واستنفار المعدات والأفراد بكافة قطاعات الوزارة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة التي تم امدادها بخرائط التنبؤ على مدار الساعة.

وفي ضوء التحذيرات التي اطلقتها الوزارة جراء العاصفة المطرية التي تمتد حتى يوم السبت، 14 مارس 2020، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الخميس الموافق 12/3/2020 أجازة للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال وتعطيل العمل بالجامعات والمدارس بسبب توقعات الطقس السئ، واتاحة الطرق لحركة معدات الطوارئ للتعامل الفوري مع اية مستجدات.

وقامت الوزاره باتخاذ العديد من الاجراءات منذ يوم الثلاثاء حيث تم عقد اجتماع برئاسه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري بحضورالوزير قيادات الوزارة لمراجعة خطة مجابهة الأمطار والسيول والاستعدادات وقد اشتملت اجراءات الوزارة على الآتي:

• تخفيض مناسيب المياه في الترع إلى أقصى درجة لاستيعاب مياه الأمطار.

• تشغيل المحطات في الدلتا والوصول للمناسيب الآمنة بالترع والمصارف.

• المرور على المخرات وعددها 117 مخر بمحافظات الوجه القبلي لتأمين مدن وقرى محافظات الصعيد والتاكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار وسلامة الجسور.

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• إزالة الإطماءات من السدود والبحيرات في مدن البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء.

• وقف إجازات المهندسين والعاملين الذين لهم علاقه بالسيول وحتى انتهاء النوه والعودة إلى الوضع الطبيعي.

• تحريك المعدات وتمركزها بالقرب من النقاط الساخنه لمواجهة هذه الموجة والقضاء على أية تداعيات لها.

• مراقبة حركة الأمطار ومساراتها لامكانية توجيه المياه إلى المسارات الآمنة نحو النيل أو الترع والمصارف والبحيرات.

• تفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات والتوجيه بالتنسيق مع المحافظات.

• التنسيق مع أجهزة وزارة الكهرباء لمواجهة مشاكل انقطاع الكهرباء بالمحطات والتي قد تسببها الرياح الشديدة.

• تحريك وحدات ديزل إلى المواقع الحرجة للمساعدة في منع أي ازدحامات بشبكة الترع والمصارف.

وتتابع الوزارة على مدار الساعة موقف الأمطار والسيول وتنفيذ الإجراءات المطلوبة لمواجهة تداعيات هذه الموجة وبالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وتؤكد الوزارة أن الوضع آمن في شبكات الترع والمصارف ومخرات السيول والبحيرات والسدود وأن أجهزة الوزارة في كافة المواقع تتابع عن كثب تطورات موجة الأحوال الجوية الحالية والتي من المقرر أن تنتهي السبت 14/3/2020.