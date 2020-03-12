شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: موجة الأمطار والرياح لم تشهدها البلاد منذ عام 1994 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اليوم الخميس تطورات الأوضاع في المحافظات في ظل موجة الطقس السيئ وشد الرايح التي تشهدها البلاد وذلك من غرفة العمليات وإدارة الازمات بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن اللواء شعراوى، استمع إلى تقرير من مدير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول لما شهدت بعض المحافظات من إغلاق لعدد من الطرق والموانئ بسبب شدة الرياح المثيرة للأتربة ومن بينها محافظات الوادى الجديد وأسيوط وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء والسويس .

وتم الإشارة إلى أن بعض المحافظات شهدت إنهيار لعدد من المنازل وأعمدة الإنارة وأبراج الضغط العالي والأشجار مما تسبب فى عدد من الإصابات بين المواطنين والتي تم نقلها الي المستشفيات ، بالإضافة إلى مصرع طالبة وعامل كهرباء وعلى الفور قامت الأجهزة التنفيذية والمحلية بالتدخل بالمعدات اللازمة ومنها اللوادر والأوناش لإزالة آثار تلك الحوادث ونقل الأسر المتضررة إلى أماكن إيواء سبق تجهيزها من قبل بالمحافظة وصرف التعويضات والمساعدات لهم .

وأكد شعراوي أن هناك تنسيق وتعاون كامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالات مع المحافظين لمتابعة جهود التعامل مع موجة الطقس السيئ وتراكمات المياه .



وقال شعراوي إن هناك عدد كبير من المحافظين يتواجدون فى الشارع لمتابعة الوضع وجهود شفط تراكمات المياه خاصة في القاهرة الكبري . ، وأضاف الوزير أنه تم الدفع بحوالي أكثر 3000 معدة مختلفة الأنواع لشفط تراكمات المياه بالمحافظات بالإضافة إلى تواجد حوالى 5000 عامل بالمحليات لخدمة المواطنين بالمحافظات في الشوارع .

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى يقوم بها كافة العاملين بالإدارة المحلية فى كل المحافظات والعاملين في شركات المياه والصرف الصحي وكافة القطاعات الخدمية الآخري لتواجدهم منذ أمس الأربعاء في الشوارع استعدادًا لموجة الطقس السيئ والتواجد فى الشوارع لشفط مياه الأمطار منذ مساء أمس وحتى الآن .

وأضاف شعراوي بأنه يجري التنسيق والتواصل المستمر بين غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مع غرف العمليات بالمحافظات وإخطار غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء بكافة المستجدات بتقارير على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أى أحداث طارئة .

وشدد وزير التنمية المحلية علي أن هناك إستمرار لإعلان حالة الطوارئ فى كافة المحافظات والمتابعة على مدار الساعة مع غرف العمليات لحين إنتهاء موجة الطقس السيئ ، لافتاً إلى أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات من المحافظات للسادة المواطنين لسلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى .

وقال شعراوى أنه طبقاً لتقارير هيئة الأرصاد الجوية سوف تزيد كميات الأمطار التي ستسقط على المحافظات خلال الساعات المقبلة حتى مساء غداً الجمعة ، وأهاب وزير التنمية المحلية بالمواطنين بتقليل تواجدهم في الشوارع .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك إغلاق لبعض الطرق فى عدد من المحافظات وتم الإعلان عن طرق بديلة من الإدارات العامة للمرور ، لافتاً الي ان هناك إنقطاع للكهرباء في محافظة الوادى الجديد وتم التواصل مع المحافظ لمتابعة الموقف والتنسيق مع وزارة الكهرباء لحل المشكلة كما تم الاطمئنان على توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين .

وأكد شعراوى أنه يتابع الوضع مع المحافظين على مدار الساعة وهناك تنسيق مع كافة الوزارات المعنية لافتاً إلى أن تلك الموجة من الأمطار والرياح التي تشهدها البلاد لم تحدث منذ عام 1994 .

كما أهاب وزير التنمية المحلية المواطنين بالانتباه لأى شائعات أو معلومات غير صحيحة على مواقع التواصل الإجتماعى لافتاً إلى أن الحكومة تتابع الوضع بكل شفافية .

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