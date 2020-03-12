شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: تحسن حالة جودة الهواء بشمال الجمهورية تأثرا بالطقس غير المستقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إنه استنادا إلى التقارير الصادرة عن منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، وفي إطار متابعة حالة جودة الهواء منذ مساء أمس الأربعاء 11 مارس 2020، تشير النتائج إلى تحسن حالة جودة الهواء بمناطق شمال الجمهورية وحتى محافظات شمال الصعيد تأثرًا بحالة عدم الاستقرار التي تظهر في سقوط الأمطار الغزيرة، مع التأكيد أن مؤشر جودة الهواء يتأثر سلبيًا في حالة توقف الامطار نظرًا لنشاط الرياح.

وأضافت وزارة البيئة، فى بيان، أصدرته منذ قليل، أما في محافظات وسط وجنوب الصعيد فتشير نتائج الرصد إلى أن مؤشر جودة الهواء فقد تأثر سلبيًا بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة.

ونصح وزارة البيئة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة خاصة في مناطق جنوب الصعيد.

وأكدت وزارة البيئة، أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333.

Advertisements

الجدير بالذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الالكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة 01555525444 – 01555516528 .

وتشهد القاهرة الكبرى وأغلب محافظات الجمهورية، أمطار شديدة الغزارة ورعدية على أغلب الأنحاء، كما شهدت أيضا أغلب المحافظات أمطارا شديدة الغزارة ، يأتى ذلك تزامنا مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، لموجة شديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تضرب البلاد من اليوم وخلال الساعات المقبلة حتى السبت المقبل .