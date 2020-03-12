شكرا لقرائتكم خبر عن "الميكانيكا والكهرباء" تعلن رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أزمة السيول والأمطار وموجة سوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها المحافظات على مستوى الجمهورية، وتم إلغاء جميع الإجازات والراحات على مستوى الإدارات المركزية التابعة للمصلحة وجميع قيادات المصلحة والعاملين بمواقع العمل.

وكلف المهندس محمد عبد العاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وقيادات المصلحة بالتوجيه باستمرار المرور ومتابعة المحطات، حيث تفقد محطتى المكس 1-2 والقلعة 1-2، وتم تدعيم محطتى القلعة بمولد ديزل قدرة ١ميجا وات و5 وحدات طوارئ ديزل بإجمالى تصرف 7 متر مكعب/ث وتم تجربة جميع وحدات الطوارئ بمحطات غرب الدلتا.

وأضاف عبد العاطى، أنه تم التنسيق أولا بأول مع شركات الكهرباء لإصلاح أى أعطال، حيث حدث فصل لخطى التغذية الكهربائية لمحطة قلابشو، وتم على الفور التواصل مع شركة الكهرباء وجارى الإصلاح والمناسيب مستقرة.

وأشار عبد العاطى، إلى أن شدة الرياح أدت إلى سقوط بعض الأشجار بمستعمرة الدرب والخزان والخيام التابعة للإدارة المركزية لمحطات مصر العليا الشمالى، وتم التعامل مع الموقف، وتم التواصل مع شركة الكهرباء لانقطاع التيار الكهربائي عن محطات الدرب وأولاد طوق والمناسيب بالمحطات أمنه.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصادالجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص علىإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرارفى الطقس والأثار السلبية الناجمة عنها.