شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الطوارئ وغرف العمليات بالجيزة للإبلاغ عن شفط مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت محافظة الجيزة، أرقام غرف العمليات لتلقى شكاوى المواطنين، وسرعة معالجتها والتدخل السريع لشفط مياه الأمطار، وحل أى معوقات أخرى بسبب سوء الحالة الجوية، يأتى هذا فى إطار حرص محافظة الجيزة على زيادة فعالية منظومة الشكاوى وسرعة المعالجة والرد على المواطنين، تم تخصيص غرفة عمليات فرعية بكل حى ومركز ومدينة بنطاق المحافظة، وذلك لتلقى شكاوى والبلاغات وتسريع وتيرة البحث والمعالجة والرد والتى تعمل على مدار الساعة.

وأعلنت المحافظة، أرقام للإبلاغ عن أى طوارئ، خاصة بالتعامل مع تراكم مياه الأمطار بالشوارع، أو عن أي حادث يرجى سرعة الاتصال بغرفة الأزمات بالمحافظة على الأرقام الآتية: "35863004 ، 35855722 ، 35869193، 35869371 او الخط الساخن 114".

وأوضحت المحافظة، أن غرفة العمليات المركزية تستمر باستقبال الشكاوى والبلاغات على أرقام 114 وواتس آب 01152860444، بالتزامن مع سوء الطقس واضطراب الأحوال الجوية، وتساقط الأمطار على معظم محافظات الجمهورية.

وأهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين الالتزام بالرقم المخصص لتلقى الشكاوى والبلاغات وفقاً لنطاق كل حالة، وذلك لتمكين العاملين بالمنظومة من التفاعل مع الحالات الواقعة بنطاق اختصاصهم ولضمان كفاءة العمل، على أن يتم اللجوء للأرقام الخاصة بغرفة العمليات المركزية فى حالة عدم تلقى استجابة من الغرف الفرعية.

وأكدت محافظة الجيزة للمواطنين على أن جميع العاملين بالمنظومة قد تم تأهيلهم، وفق أعلى مستويات الجودة، للتعامل مع شكاوى المواطنين، وأن الجميع يعمل لغرض رئيسى، وهو توفير أفضل الخدمات للمواطنين، وتقديم المساعدة لهم بشكل يرقى لمستوى توقعاتهم فى مقدمى الخدمة.

وفيما يلى بيان بأرقام غرف العمليات الفرعية بنطاق المحافظة:-

- العمرانية : 35603123

- الدقى : 37490036

- الهرم : 33954333

- بولاق: 37809672

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- شمال :33467745

- جنوب : 35732826

- الوراق : 35404210

- العجوزة : 33478484

- مدينة الجيزة : 35700022

- مركز إمبابة: 38940397

- منشأة القناطر : 38940388

- العياط : 38600779

- كرداسة : 37980255

- أبو النمرس : 38092385

- الحوامدية : 38114174

- البدرشين : 38020425

- الواحات : 38473035

- أطفيح : 38410613

- الصف : 38620513

- أوسيم : 38700667

- كفر غطاطى : 37459269

- البراجيل : 37084473

- جهاز 6 أكتوبر : 38351300

- جهاز الشيخ زايد : 38520012