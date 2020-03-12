المرور تغلق طريق سوهاج - القاهرة و4 طرق أخرى بسبب سوء الأحول الجوية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى، مساعد الوزير للمرور، طريق الزعفرانة اتجاه رأس غارب، وطريق سوهاج اتجاه القاهرة عن طريق الصحراوى الغربى، وطريق أبو زنيمة المتجه إلى شرم الشيخ، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية، وتهيب إدارة المرور الالتزام بقرار الغلق.

كما أغلقت إدارة المرور، طريق أسوان - الأقصر، وطريق أسوان - أبو سمبل، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، لحين إعادة فتح الطرق مرة أخرى، فيما أعادت الإدارة فتح طريق أسيوط - القاهرة بعد تحسن الرؤية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الخميس، بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

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وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للدفء شديد البرودة ليلا، وأمطار رعدية تصل لحد السيول والرياح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة، وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية قد تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية وتصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة.