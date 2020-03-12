مشهد بديع فى مدينتى ..السماء أظلمت فجأة ثم أمطرت ثلوج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد البلاد اليوم الخميس طقس سيئ و غير مستقر، وشهدت منطقة التجمع حالة غريبة من الطقس حيث حل الظلام الدامس على عدد من المناطق فى عز الظهر مع سقوط أمطار رعدية

في إطار متابعة تطورات حالة التقلب المناخي التي تتعرض لها البلاد، والإجراءات الحكومية المتخذة في ضوء توقعات هطول الأمطار الغزيرة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، استعدادات الوزارة للتعامل مع المضارين من الطقس السيىء

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وقال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، إنه يتواصل على مدار الساعة مع المحافظين والمسئولين لمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة ، موضحا ان الامطار قد تصل لحد السيول، وأوضح فى تصريحات صحفية من مقر غرفة عمليات الحكومة ، أن الإجازة جاءت لتجنب المواطنين أضرار الطقس السيئ، قائلا: "نعى أن الأوضاع ستكون غير مستقرة خلال الساعات القادمة لذلك أدعو المواطنين لتحنب النزول للشارع والابتعاد عن أعمدة الإنارة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصادالجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدمالاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.