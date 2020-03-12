شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يطالب المواطنين بضرورة الابتعاد عن مسارات مخرات السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر خلال الأيام الحالية للتعامل مع موجه الأمطار والسيول والاضطرابات الجوية، واتباع كافة التعليمات المتعلقة بالأمن والسلامة من كافة قطاعات الدولة.

وشدد عبد العاطى، على ضرورة الابتعاد عن مسارات مخرات السيول، وتجنب أى أنشطة برية أو بحرية أو سفاري في هذة الفترة والخروج من البيت يكون للضرورة فقط، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء والإنارة وعدم ملامستها فى الشارع أو أى شئ معدنى قد ينقل كهرباء، وعدم السير أو الجلوس أو ركن السيارات أسفل البلكونات أو المنازل القديمة.

كما شدد عبد العاطى، على عدم السفر على الطرق الصحراوية والسريعة إلا للضرورة، وأهمية اتباع تلك الإرشادات حتى نتمكن من تفادى أى خطورة ممكن نتعرض لها.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدمالاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والأثار السلبية الناجمة عنها.