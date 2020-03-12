شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: سقوط 17 عمود جهد منخفض بسوهاج وقنا والأقصر بسبب سوء الرياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أنه نظرا لحاله سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح فى بعض المناطق أدت إلى خروج بعض محطات المحولات وسقوط عدد (17) عامود هيكليه جهد متوسط 11 ك.ف. و ذلك فى كل من سوهاج 9 اعمدة ، وقنا 7 أعمدة، وعمود واحد فى الأقصر.

و قالت الوزارة فى بيان لها أنه على الفور تم العمل على توفير المولدات الاحتياطية للمنشآت الحيوية والتغذية من المصادر البديلة وجارى العمل على إعادة الإصلاح وتم بالفعل إعادة التغذية الكهربية للأماكن المفصولة فى الأقصر وجارى العمل على سرعة إعادة التغذية الكهربية لباقى الاماكن والمناطق فى اسرع وقت ممكن.

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه نتيجة سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح أدى ذلك إلى سقوط حوالى32 عمود كهربى جهد متوسط فى إطار محافظة الوادى الجديد مما أدى إلى إنقطاع التغذية الكهربية فى مناطق مختلفة داخل إطار المحافظة ( الداخلة - الخارجة - بلاط - باريس - شرق العوينات).

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وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أنه على الفور تم الدفع بالمولدات الاحتياطية لتغذية المنشآت الحيوية ومحطات المياه والصرف الصحى والمستشفيات والمخابز، وجارى العمل على سرعة إصلاح هذه الابراج طبقاً لإمكانية تحرك فرق الطوارئ والصيانة وذلك نظراً لشدة سرعة الرياح المحملة بالأتربة والرمال التى وصلت الى 56 كيلومتر فى الساعة مما يؤدى إلى إعاقة الرؤية وعلى الرغم من ذلك فإن فرق الصيانة والطوارئ متواجدة لإعادة التغذية على المغذيات البديلة فى أسرع وقت ممكن.

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أحد العمال الفنين التابعين لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لقى مصرعه صباح اليوم أثناء محاولة اصلاح عطل بأحد أعمدة الجهد المتوسط نتيجة سقوط الامطار الغزيره ورياح شديدة.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك بعض المراكز التابعة لمحافظة الوادى الجديد مازالت تشهد انقطاع فى التيار الكهربائي نتيجة سوء الاحوال الجويه بالمحافظة، لافتا إلى أن هذه المناطق يصعب إعادة التيار بها حفاظا على سلامة المواطنين و العاملين بالقطاع.