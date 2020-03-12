شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تدفع بـ400 معدة لشفط مياه الأمطار وتلغى الإجازات للفرق الميدانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت محافظة الجيزة بـ400 معدة لشفط مياه الأمطار من الشوارع بالتزامن مع تساقط الأمطار المستمر على كافة الأنحاء، حيث تم التركيز على مطالع ومنازل الكبارى والانفاق والشوارع الرئيسية والحيوية لعدم التأثير على الحركة المرورية.

وقاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع للتأكد من عدم إعاقة الأمطار لحركة المارة والسيارات، إضافة إلى الوقوف علي حاله الشوارع .

وتابع محافظ الجيزة ميدانياً مجهودات رفع مياه الامطار بأحياء جنوب الجيزة والدقي والعجوزة وبولاق الدكرور وشمال والعمرانية والهرم، مشيراً أنه تم التجهيز المسبق لمواجهة موجات الطقس السئ منذ بداية فصل الشتاء بتطهير مصارف مياه الأمطار وتجهيز المعدات وإعداد خطط المواجهة السريعة .

لافتاً أنه تم حصر أماكن التهديدات خلال فترات سقوط الأمطار فى المرات السابقة والتى وصلت إلى 68 نقطة والتى تقع بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق وأعلى الدائرى وعدد من الشوارع الرئيسية مؤكداً علي الاستعداد الكامل للتوجه السريع نحو أي تجمعات للمياه لإزالتها .

Advertisements

مشيراً أن مراكز ومدن المحافظة تشهد مجهودات مكثفه لرفع أثار الأمطار حيث تم رفع حالة التأهب القصوي وتوجيه رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني كما تم مسبقاً رفع كفاءة مخرات السيول فى مركزى أطفيح والصف لاستقبال الأمطار .

كما وجه راشد بإلغاء الاجازات لكافة فرق العمل الميدانية لمواجهة الطقس السيئ ورفع أثار الأمطار .

وأوضح أن كافة الاجهزة التنفيذية تبذل قصارى جهدها للتعامل مع تراكمات المياه ومواجهة الطقس السيئ حيث تم تكليف فرق التشغيل والصيانة والمتابعة بالعمل على مدار اليوم، بالإضافة إلى تسخير جميع الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والشفط للتعامل السريع وسحب تجمعات المياه وإزالة أى آثار للأمطار.