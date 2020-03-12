شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة التضامن: 17 سيارة مجهزة ضمن فرق اطفال بلامأوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الدكتورة نبفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى منذ قليل بزيارة غرفة عمليات الهلال الاحمر المصرى والتى تمتلك امكانات لرصدالتقلبات الجوية الشديدة التى تشهدها حالة الطقس التى تتعرض لها البلاد على مدار الثلاثة أيام وكان فى استقبالها الدكتور رامى الناظر مدير عام الهلال الأحمر المصرى وذلك فى إطار متابعة الوزيرة لعمل فرق الوزارة من برنامج أطفال بلامأوى وفرق التدخل السريع ومراكز الاغاثة بالمحافظات

وقالت "القباج" أن فرق اطفال بلامأوى والتي تمتلك 17 سيارة مجهزه قامت منذ مساء أمس الاربعاء بتطبيق خطة طوارئ وتدخلات علي مدار ٢٤ ساعه فى 13 محافظة، كما تم تعبئة الموارد اللازمه لفرق التدخل السريع في ٢٧ محافظة كما تم رفع درجة الاستعداد في كافة مراكز الاغاثه والتاكد من توفر المواد الغذائية وادوات الحماية ،كما تقوم المديريات بحصر أى خسائر لتعويض المواطنين.



وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت الهلال الأحمر المصري برفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى لمدة 72 ساعة قادمة بغرفة العمليات المركزية في القاهرة وكذلك غرف العمليات في كافة فروع الهلال الأحمر المصري في جميع محافظات الجمهورية من يوم أمس الأربعاء وتستمر إلى حين استقرار الأحوال الجوية لافته الى انه تتم متابعة كافة التطورات المتعلقة بحالة الطقس وتأثيره على جميع محافظات الجمهورية على مدار 24 ساعة بشكل مستمر، من خلال تواجد 12 متطوع يعملون بشكل مستمر من خلال مناوبات فيما بينهم وكذلك وجود المشرفين والمسؤولين داخل المركز العام، إضافة إلى جاهزية فرق الطوارئ والتي يبلغ عددها ٧٠ فرقة في مختلف مناطق الجمهورية.

حيث تعمل الغرفة بأجهزة اللاسلكي لربط كافة غرف العمليات في الفروع والغرفة المركزية ، علاوة على وجود موجة خاصة للتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية. كما يتم متابعة وسائل الاعلام وكذلك صفحات التواصل الاجتماعي من أجل تعزيز عملية الرصد والمتابعة أولا بأول.

واوضحت القباج ان الهلال الأحمر المصري قام بمراجعة الأرصدة المخزنية في المخازن المركزية والاستراتيجية في أقاليم الجمهورية للتأكد من جاهزيتها وقدرتها على توفير الأدوات المطلوبة والامدادات اللازمة في وقت قصير ان طلب الأمر.





وزيرة التضامن خلال زيارتها غرفة عمليات الهلال الاحمر المصرى (1)



وزيرة التضامن خلال زيارتها غرفة عمليات الهلال الاحمر المصرى (2)

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وزيرة التضامن خلال زيارتها غرفة عمليات الهلال الاحمر المصرى (3)



وزيرة التضامن خلال زيارتها غرفة عمليات الهلال الاحمر المصرى (4)



وزيرة التضامن خلال زيارتها غرفة عمليات الهلال الاحمر المصرى (5)



وزيرة التضامن خلال زيارتها غرفة عمليات الهلال الاحمر المصرى (6)



