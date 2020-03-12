محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف ويوسف عفيفي:
قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه رغم سوء الأحوال الجوية وتحذيرات الأرصاد الجوية إلا أن السائحين والزائرين توافدوا بأعداد كبيرة إلى المواقع الأثرية المختلفة في مصر، وأهمها منطقة أهرامات الجيزة ومعابد الأقصر والكرنك و حتشبسوت ووادي الملوك وأبو سمبل بأسوان.
وأضاف وزيري -في بيان اليوم الخميس: "أن منطقة وادي الملوك بالبر البري في الأقصر زارها في الساعات الأولى من صباح اليوم ما يقرب من 3 آلاف زائر"، مشيرًا إلى أن الأحوال الجوية لم تقف حائلًا أمام رحلات المجموعات السياحية المعروفة باسم "رحلات اليوم الواحد" القادمة من مدينتي سفاجا والغردقة، حيث توافدت بكثرة إلى مدينة الأقصر؛ لمشاهدة الحضارة المصرية القديمة بعد الاستمتاع بالسياحة الشاطئية وممارسة رياضة الغوص وغيرها من الرياضات المائية بالبحر الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم سوء الطقس.. إقبال كثيف من السياح على المزارات الأثرية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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