مصرع طالبة وكهربائي وإصابات.. التنمية المحلية تعلن "خسائر الأمطار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، تطورات الأوضاع في المحافظات من غرفة العمليات وإدارة الأزمات، في ظل موجة الطقس السيئ وشدة الرياح التي تشهدها البلاد.

واستمع اللواء شعراوي، إلى تقرير من مدير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول ما شهدته بعض المحافظات من إغلاق لعدد من الطرق والموانئ بسبب شدة الرياح المثيرة للأتربة ومن بينها محافظات الوادي الجديد وأسيوط وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء والسويس.

وتمت الإشارة إلى أن بعض المحافظات شهدت انهيار عدد من المنازل وأعمدة الإنارة وأبراج الضغط العالي والأشجار، ما تسبب في عدد من الإصابات بين المواطنين والتي تم نقلها إلى المستشفيات، إضافة إلى مصرع طالبة وعامل كهرباء، وعلى الفور تدخلت الأجهزة التنفيذية والمحلية بالمعدات اللازمة ومنها اللوادر والأوناش لإزالة آثار تلك الحوادث ونقل الأسر المتضررة إلى أماكن إيواء سبق تجهيزها من قبل بالمحافظة وصرف التعويضات والمساعدات لهم.

وأكد شعراوي، وجود تنسيق وتعاون كامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالات مع المحافظين لمتابعة جهود التعامل مع موجة الطقس السيئ وتراكمات المياه.

وقال شعراوي: "هناك عدد كبير من المحافظين يتواجدون في الشارع لمتابعة الوضع وجهود شفط تراكمات المياه خاصة في القاهرة الكبرى، وتم الدفع بحوالي أكثر 3000 معدة مختلفة الأنواع لشفط تراكمات المياه بالمحافظات، إضافة إلى تواجد حوالي 5000 عامل بالمحليات لخدمة المواطنين بالمحافظات في الشوارع".

وأشاد وزير التنمية المحلية، بجهود العاملين بالإدارة المحلية في كل المحافظات والعاملين في شركات المياه والصرف الصحي وكافة القطاعات الخدمية الأخرى؛ لتواجدهم منذ أمس الأربعاء في الشوارع استعدادًا لموجة الطقس السيئ، والتواجد في الشوارع لشفط مياه الأمطار منذ مساء أمس وحتى الآن.

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وأضاف شعراوي، أنه يجري التنسيق والتواصل المستمر بين غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مع غرف العمليات بالمحافظات وإخطار غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء بكافة المستجدات بتقارير على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة.

وشدد على استمرار إعلان حالة الطوارئ في كافة المحافظات والمتابعة على مدار الساعة مع غرف العمليات لحين انتهاء موجة الطقس السيئ، لافتًا إلى أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات من المحافظات للمواطنين لسلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي.

وقال شعراوي، إنه طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية ستزيد كميات الأمطار التي ستسقط على المحافظات خلال الساعات المقبلة حتى مساء غدٍ الجمعة، وأهاب وزير التنمية المحلية بالمواطنين بتقليل تواجدهم في الشوارع.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك إغلاق لبعض الطرق في عدد من المحافظات وتم الإعلان عن طرق بديلة من الإدارات العامة للمرور، لافتًا إلى انقطاع الكهرباء في محافظة الوادي الجديد وتم التواصل مع المحافظ لمتابعة الموقف والتنسيق مع وزارة الكهرباء لحل المشكلة كما تم الاطمئنان على توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد شعراوي، أنه يتابع الوضع مع المحافظين على مدار الساعة وهناك تنسيق مع كافة الوزارات المعنية، لافتًا إلى أن تلك الموجة من الأمطار والرياح التي تشهدها البلاد لم تحدث منذ عام 1994.

وأهاب وزير التنمية المحلية، المواطنين بالانتباه لأي شائعات أو معلومات غير صحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن الحكومة تتابع الوضع بكل شفافية.